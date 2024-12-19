Кадыров предложил применить санкции в отношении критикующих Россию артистов

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил применить санкции в отношении критикующих Россию артистов и направить их доходы на нужды специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале, реагируя на вопрос от жителя на экране в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Если медийная личность, будь то певец, ведущий или актер, обрубил концы с Россией своими высказываниями, то нужно ему помочь в этом и полностью обрубить концы с нашей стороны. Ввести санкции, заморозить счета, направить доходы на нужды СВО, исключить из эфира. Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?" - указал руководитель региона в этой связи.