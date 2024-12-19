Путин: Россия готова к "технологической дуэли" "Орешника" хоть сегодня

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Россия готова к "технологической дуэли" "Орешника" с западным ПВО хоть сегодня. На этом сделал акцент президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Видео размещено в его официальном Telegram-канале.

На уточняющий вопрос, почему именно в Киеве, российский лидер ответил: "Можно в другом месте. Просто в Киеве, в соответствии с тем, что мне известно, и так организована странами Запада достаточно серьезная система ПВО".

"Пусть они включат все, что у них есть, в том числе системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше - их и там, и там по 24 штуки", - подчеркнул глава государства.

Ранее во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин отметил, что все, кто ставит под сомнение эффективность "Орешника" могут предложить выбрать объект для поражения в Киеве, сконцентрировать там силы ПВО и ПРО, а Москва нанесет туда удар. По его словам, у западных систем нет шансов перехватить такой удар.