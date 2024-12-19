ЕС сохранит заморозку активов РФ до "выплаты компенсаций Киеву"

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Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех государств сообщества решение, в соответствии с которым, незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС.

"На основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит" специальную военную операцию на Украине, и "не компенсирует ей убытки", причиненные конфликтом, следует из заявления.

Решения Европейского совета (саммита ЕС) носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-членов, они могут быть пересмотрены только единогласным постановлением другого саммита.