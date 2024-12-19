Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

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Ереван согласен не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после ее делимитации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Арменпресс.

"Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, так как риск эскалации на этих участках существенно снижается за счет делимитации, если не сказать, до минимума. Так, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Армения предлагает такую логику", - указал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что в рамках переговоров по мирному соглашению с Арменией есть два спорных момента - о неразмещении сил третьих стран на границе и об отзыве исков, поданных сторонами против друг друга в международные суды.