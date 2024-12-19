Зеленский обвинил Орбана в стремлении "попиариться" на мирной инициативе

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Владимир Зеленский, комментируя предложенную Будапештом инициативу о прекращении огня между Киевом и Москвой на время Рождества, обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в стремлении "попиариться" на ней.

"У меня не было разговора с премьером Орбаном. Я, честно говоря, полагаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим про те или иные инициативы и когда мы об этом узнаем из СМИ. У премьер-министра Венгрии, при всем уважении, нет никакого мандата на переговоры, то, о чем идет речь, если честно, больше напоминает политический пиар", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также отметил, что не видит ничего праздничного в возможности осуществить обмен военнопленными, приуроченный к Рождеству. "Просто звучит как-то празднично - рождественский обмен. Нам совсем невесело", - указал глава киевского режима, в очередной раз подчеркнув, что "ничего не может обсуждаться или решаться за Украину" без участия самой Украины.

11 декабря в беседе по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным Орбан предложил в период Рождества установить прекращение огня и провести масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.

В тот же день Орбан намеревался обсудить свою инициативу по телефону с Зеленским, но тот отказался от общения с главой венгерского правительства.