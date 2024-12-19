Послание президента России Федеральному собранию реализовано на 84,3%

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

На сегодняшний день послание президента России Федеральному собранию реализовано на 84,3%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин при общении с главой государства Владимиром Путиным в режиме видео-конференц-связи.

"Мы уделяем большое внимание реализации послания, понимая, что от него зависит решение ключевых задач развития Российской Федерации. Сегодня послание уже реализовано на 84,3%, это 75 пунктов из 89. Работа продолжается", - сказал спикер на встрече, посвященной итогам работы нижней палаты парламента за минувший год.

Он также обратил внимание, что 19 декабря правительство внесло в Госдуму еще один проект закона - о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. "Поэтому мы рассчитываем, что этот вопрос, оставаясь приоритетным в нашей повестке, будет реализован в начале 2025 года. У всех есть ответственность за то, что это нужно делать именно в приоритетном порядке", - заключил Володин.