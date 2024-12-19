Число обращений на прямую линию с Путиным составило более 2,5 млн

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Кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" принял свыше 2,5 миллионов обращений граждан к президенту, уступив рекорду 2023 года, когда на прямую линию обратились более 2,8 млн россиян.

С полуночи 8 декабря кол-центр программы работал в круглосуточном режиме. К моменту завершения мероприятия в штаб поступило 2 500 472 обращения.

Самым популярным способом задать свой вопрос Путину остался звонок в кол-центр - граждане позвонили на прямую линию более 1,2 млн раз, тогда как в прошлом году звонков было около 1,7 млн. Сообщений в формате СМС и ММС поступило свыше 500 тыс. совокупно по сравнению с 800 тыс. в сумме в 2023 году.

Кроме того, число обращений к главе государства в соцсетях побило прошлогодний рекорд. В 2023 году этот формат привлек наименьшее число россиян, тогда как в этот раз через соцсети к российскому лидеру обратились около 250 тыс. человек.

Вместе с тем количество граждан, подавших свои заявки через приложение "Москва - Путину" и одноименный сайт суммарно составило около 200 тыс. обращений.