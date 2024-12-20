Украина: главари боевиков-радикалов становятся элитой

Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинский режим и его олигархи начали подкупать боевиков-радикалов, чтобы обеспечить себе их лояльность. С этим связан недавний громкий скандал, который потряс Украину, когда была обнародована информация о внезапном появлении у главарей националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена) дорогостоящих элитных квартир в самом престижном районе Киева.

Об этом факте сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (в РФ внесен в реестр экстремистов и террористов). Он обнародовал договоры купли-продажи, по которым обладателями элитных квартир в ЖК «Новопечерские Липки» стали шесть боевиков - заместители командира полка Иван Игнатьев, Богдан Кротевич, Никита Надточий, Сергей Цисарук, Олег Хоменко и Святослав Паламар («Калина»). Квартиры они получили в одно время, судя по датам, а цена каждой составляла около 20 млн гривен (500 тысяч долларов или 50,6 млн рублей). Общая сумма шести таких сделок – это 120 млн гривен (более 300 млн рублей). При этом боевик Кротевич вдобавок прикупил ещё одну квартиру — 65 «квадратов» в Софиевской Борщаговке в Киевской области. А командир радикалов, Денис Прокопенко, стал владельцем жилья почти в три раза дороже, чем у подчинённых, за 1,2 млн долларов.

«Откуда у них такое жильё? За какие деньги было приобретено? Что-то мне подсказывает, что вряд ли кто угодно из них — успешный бизнесмен или может позволить себе такую роскошь на зарплату военного», — возмутился украинский депутат и призвал радикалов прокомментировать эту информацию. «Если это средства спонсоров, то более разумно было бы их потратить на помощь семьям погибших и пленных, которые не получили ничего и не всегда имеют на что жить, не то, что покупать элитное жилье в столице. Как интересно и как славно это перекликается с информацией о банальной скупке Офисом президента „проблемных бойцов“, чтобы они были милыми, нежными, не бузили, лизали руку, спали на коврике у тумбочки, а в случае чего еще и подавить недовольных могли», — заявил разоблачитель нетрудовых доходов неонацистов. Фактически, этим он признал, что начался подкуп самых ярых и непримиримых радикалов, чтобы они не начинали бунт против власти и были готовы к расправам над неугодными.

Зеленский и его олигархи не жалеют денег на самых отъявленных мерзавцев, которые теперь стали частью нынешней украинской элиты. А соседями радикалов теперь стали высокопоставленные чиновники, друзья Зеленского, бизнесмены и прочий «киевский бомонд».

ЖК «Новопечерские Липки» — один из самых дорогих и модных жилкомплексов находится в центральном, Печерском, районе Киева. Жилкомплекс занимает площадь более 25 гектаров, с зелёными зонами и парками, игровыми площадками, светомузыкальными фонтанами, аптеками, магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами, медклиниками, салонами красоты, химчистками, детскими садами и школами, фитнес-центрами и развлекательными заведениями. Здесь почти нет долгих отключений света, в отличии от других, неэлитных, районов, но часто горят

припаркованные под домами машины украинских военкомов, разбогатевших на мобилизации.

Также здесь живёт теперь уже бывший глава управления СБУ Артём Шило, обвинённый недавно в коррупции. Его ведомство называли «управлением дерусификации». За небольшой срок, проведённый на госслужбе, 34-летний сбушник заимел имущества более чем на 4 млн долларов. В «Новопечерских Липках» у него две трёхкомнатные квартиры стоимостью около 700 тысяч долларов. Здесь же в собственности жены ещё одна двухкомнатная квартира и 360 кв. м коммерческой недвижимости — это ещё более 2 млн долларов. Кроме него, в «Липках» обитает вся семья бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы, которому Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в убийстве и нанесении увечий почти 200 мирным жителям на территории Донбасса в 2014 году. У семейства этого боевика в этом же жилкомплексе есть две соседние квартиры, объединённые в одну, и ещё одно просторное помещение коммерческого назначения.

Элитную недвижимость на общую сумму 1,5 млн долларов в ЖК «Новопечерские Липки» прикупила и семья уволенного главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Две трёшки по 200 «квадратов» обошлись примерно в 650 тысяч долларов, шесть мест для паркинга — в 220 тысяч, и коммерческая недвижимость площадью 140 кв. м — ещё в 650 тысяч долларов.

Рядом со спецслужбистами живёт и семья первого заместителя директора национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы, которого на Украине считают ярким коррупционером, «похоронившим доверие к антикоррупционным органам на Украине». На Украину имеющего криминальное прошлое Углаву ещё в 2014 году привёз бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Через год Гизо Углава получил и гражданство, и высокую должность.

В том же элитном комплексе поселилась и семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — элитная недвижимость оформлена на его тёщу-пенсионерку из Винницы, у женщины в собственности две квартиры по соседству площадью 183 и 59 кв. м, а также пара мест в подземном паркинге.

Есть своя жилплощадь и у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его семья живёт в четырёхкомнатной квартире площадью 216,5 кв. м. Их стоимость на момент покупки составляла около 600 тысяч долларов. Жильё записано на престарелую мать судьи, Галину Тупицкую. Под одним из подъездов комплекса постоянно видят близкого друга Владимира Зеленского — его коллегу по «95-му кварталу» и депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрия Корявченкова.

Украинские блогеры и обычные люди уверены, что огромные суммы на квартиры появились у радикалов частично за госсчёт, а в основном это украденные пожертвования украинцев, которые перечисляли националистам деньги на войну. Сам командир украинской нацистской бригады Денис Прокопенко заявил, что против «Азова» (запрещён в России как террористическая и экстремистская организация) началась кампания по дискредитации, а элитная недвижимость за 500 тысяч долларов у шести его замов появилась благодаря «меценату» Ринату Ахметову. Этот миллиардер с богатой криминальной репутацией, сколотил своё состояние в Донбассе, присвоив себе всю промышленность. Именно он был владельцем завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долго сидели боевики, массово убивая мирных граждан. Ахметов щедро спонсировал боевиков, начиная с 2014-о года, а теперь вознаградил квартирами. Дарил ли он это элитное жильё боевикам или нет, олигарх не признался. Но если так, то ясно, что олигарх, подкупая радикалов, ожидает от них тех же услуг – убивать по его приказу и быть его послушными карманными шавками.

Не исключено, что огромные деньги радикалы имели и с собственных рядовых боевиков. Как это бывает – показал новый очередной скандал с избиением и издевательствами над солдатами 211-й бригады ВСУ. По данным следствия, комбриг Олег Побережнюк приказал четырем подчиненным строить себе дом в Хмельницкой области. Но официально военные якобы были на Николаевщине, при этом получили зарплату и боевые выплаты на почти миллион гривен. Украинские силовики уже провели обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на строительстве.



Как говорят украинские вояки, поборы со стороны командиров - обычное явление в ВСУ. «Почти во всех подразделениях есть система штрафов: за сон на посту, за потерянное имущество, за пьянку или наркоту. Деньги идут в карман командиру. Дороже всего стоит пьянка или употребление наркотиков – тогда надо отдать до половины зарплаты», - рассказал сержант Константин. Есть и другие виды поборов. «Командиры подразделений вымогают и воруют деньги подчинённых через так называемые «общие кассы». Во всех подразделениях со всех бойцов каждый месяц собирают в неофициальную кассу подразделения, якобы на эти деньги покупается то, чем не снабжают от Минобороны – микроволновки в блиндажи, материалы для утепления помещений, топливо для генераторов и так далее. Держит общак командир подразделения. Такие кассы существуют в подразделениях всех уровней. В тыловых частях ежемесячный взнос от тысячи до полутора тысяч, чем ближе к фронту, тем выше зарплаты, соответственно, выше взносы в «общак». Однако отчётностей никаких нет, командир волен потратить кассу, как ему вздумается, для проформы часто покупается какая-то мелочь, но большая часть собранных сумм идёт в карман командиру. Если солдат высказывает недовольство, следует отправка на передовую, потом командир может «забыть» заменить неугодного солдата с позиций. В тыловых частях «недовольных» лишают по надуманным предлогам увольнительных, «забывают» об отпуске. Также могут оштрафовать за придуманные нарушения службы. А совсем неугодным могут даже подбросить в рюкзак наркоту или спиртное. Далее взносы командиры взводов обязаны сдавать долю командирам рот, те в свою очередь, сдают комбатам, и так далее до комбригов», - рассказал капитан ВСУ Виктор. Третья масштабная схема хищений касается отступных за увольнения, отпуска, неотправку на передовую. «За каждую увольнительную, отпуск нужно платить – от 500 гривен за «увал», до 3 – 5 тысяч за отпуск. Если боец не хочет ехать на передовую, он может откупиться, в разных частях это стоит от 10 до 20 тысяч гривен», - сообщил сержант ВСУ Дмитрий.

Внезапно ставшие богатыми боевики тоже могли брать деньги по таким схемам. А пока они живут в «золотых клетках» и ждут своего часа. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв считает возможным устранение Владимира Зеленского военной верхушкой страны. «Это будет переворот. Есть угроза для Зеленского. Выборы он отменил, а снять его можно только путем переворота. Этого он и боится», - отметил политик.