Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй срок Трампа
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / СВО
Украина: главари боевиков-радикалов становятся элитой

Зеленский боится госпереворота

Украина: главари боевиков-радикалов становятся элитой
По теме:

Марина Харькова, журналист, Донецк

 Украинский режим и его олигархи начали подкупать боевиков-радикалов, чтобы обеспечить себе их лояльность. С этим связан недавний громкий скандал, который потряс Украину, когда была обнародована информация о внезапном появлении у главарей националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена) дорогостоящих элитных квартир в самом престижном районе Киева.

Об этом факте сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (в РФ внесен в реестр экстремистов и террористов). Он обнародовал договоры купли-продажи, по которым обладателями элитных квартир в ЖК «Новопечерские Липки» стали шесть боевиков - заместители командира полка Иван Игнатьев, Богдан Кротевич, Никита Надточий, Сергей Цисарук, Олег Хоменко и Святослав Паламар («Калина»). Квартиры они получили в одно время, судя по датам, а цена каждой составляла около 20 млн гривен (500 тысяч долларов или 50,6 млн рублей). Общая сумма шести таких сделок – это 120 млн гривен (более 300 млн рублей). При этом боевик Кротевич вдобавок прикупил ещё одну квартиру — 65 «квадратов» в Софиевской Борщаговке в Киевской области. А командир радикалов, Денис Прокопенко, стал владельцем жилья почти в три раза дороже, чем у подчинённых, за 1,2 млн долларов.

 

«Откуда у них такое жильё? За какие деньги было приобретено? Что-то мне подсказывает, что вряд ли кто угодно из них — успешный бизнесмен или может позволить себе такую роскошь на зарплату военного», — возмутился украинский депутат и призвал радикалов прокомментировать эту информацию. «Если это средства спонсоров, то более разумно было бы их потратить на помощь семьям погибших и пленных, которые не получили ничего и не всегда имеют на что жить, не то, что покупать элитное жилье в столице. Как интересно и как славно это перекликается с информацией о банальной скупке Офисом президента „проблемных бойцов“, чтобы они были милыми, нежными, не бузили, лизали руку, спали на коврике у тумбочки, а в случае чего еще и подавить недовольных могли», — заявил разоблачитель нетрудовых доходов неонацистов. Фактически, этим он признал, что начался подкуп самых ярых и непримиримых радикалов, чтобы они не начинали бунт против власти и были готовы к расправам над неугодными.

Зеленский и его олигархи не жалеют денег на самых отъявленных мерзавцев, которые теперь стали частью нынешней украинской элиты. А соседями радикалов теперь стали высокопоставленные чиновники, друзья Зеленского, бизнесмены и прочий «киевский бомонд».

ЖК «Новопечерские Липки» — один из самых дорогих и модных жилкомплексов находится в центральном, Печерском, районе Киева. Жилкомплекс занимает площадь более 25 гектаров, с зелёными зонами и парками, игровыми площадками, светомузыкальными фонтанами, аптеками, магазинами, отделениями банков, кафе, ресторанами, медклиниками, салонами красоты, химчистками, детскими садами и школами, фитнес-центрами и развлекательными заведениями. Здесь почти нет долгих отключений света, в отличии от других, неэлитных, районов, но часто горят

припаркованные под домами машины украинских военкомов, разбогатевших на мобилизации.

Также здесь живёт теперь уже бывший глава управления СБУ Артём Шило, обвинённый недавно в коррупции. Его ведомство называли «управлением дерусификации». За небольшой срок, проведённый на госслужбе, 34-летний сбушник заимел имущества более чем на 4 млн долларов. В «Новопечерских Липках» у него две трёхкомнатные квартиры стоимостью около 700 тысяч долларов. Здесь же в собственности жены ещё одна двухкомнатная квартира и 360 кв. м коммерческой недвижимости — это ещё более 2 млн долларов. Кроме него, в «Липках» обитает вся семья бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы, которому Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в убийстве и нанесении увечий почти 200 мирным жителям на территории Донбасса в 2014 году. У семейства этого боевика в этом же жилкомплексе есть две соседние квартиры, объединённые в одну, и ещё одно просторное помещение коммерческого назначения.

Элитную недвижимость на общую сумму 1,5 млн долларов в ЖК «Новопечерские Липки» прикупила и семья уволенного главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Две трёшки по 200 «квадратов» обошлись примерно в 650 тысяч долларов, шесть мест для паркинга — в 220 тысяч, и коммерческая недвижимость площадью 140 кв. м — ещё в 650 тысяч долларов.

Рядом со спецслужбистами живёт и семья первого заместителя директора национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы, которого на Украине считают ярким коррупционером, «похоронившим доверие к антикоррупционным органам на Украине». На Украину имеющего криминальное прошлое Углаву ещё в 2014 году привёз бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Через год Гизо Углава получил и гражданство, и высокую должность.

В том же элитном комплексе поселилась и семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — элитная недвижимость оформлена на его тёщу-пенсионерку из Винницы, у женщины в собственности две квартиры по соседству площадью 183 и 59 кв. м, а также пара мест в подземном паркинге.

Есть своя жилплощадь и у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его семья живёт в четырёхкомнатной квартире площадью 216,5 кв. м. Их стоимость на момент покупки составляла около 600 тысяч долларов. Жильё записано на престарелую мать судьи, Галину Тупицкую. Под одним из подъездов комплекса постоянно видят близкого друга Владимира Зеленского — его коллегу по «95-му кварталу» и депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрия Корявченкова.

Украинские блогеры и обычные люди уверены, что огромные суммы на квартиры появились у радикалов частично за госсчёт, а в основном это украденные пожертвования украинцев, которые перечисляли националистам деньги на войну. Сам командир украинской нацистской бригады Денис Прокопенко заявил, что против «Азова» (запрещён в России как террористическая и экстремистская организация) началась кампания по дискредитации, а элитная недвижимость за 500 тысяч долларов у шести его замов появилась благодаря «меценату» Ринату Ахметову. Этот миллиардер с богатой криминальной репутацией, сколотил своё состояние в Донбассе, присвоив себе всю промышленность. Именно он был владельцем завода «Азовсталь» в Мариуполе, где долго сидели боевики, массово убивая мирных граждан. Ахметов щедро спонсировал боевиков, начиная с 2014-о года, а теперь вознаградил квартирами. Дарил ли он это элитное жильё боевикам или нет, олигарх не признался. Но если так, то ясно, что олигарх, подкупая радикалов, ожидает от них тех же услуг – убивать по его приказу и быть его послушными карманными шавками.

Не исключено, что огромные деньги радикалы имели и с собственных рядовых боевиков. Как это бывает – показал новый очередной скандал с избиением и издевательствами над солдатами 211-й бригады ВСУ. По данным следствия, комбриг Олег Побережнюк приказал четырем подчиненным строить себе дом в Хмельницкой области. Но официально военные якобы были на Николаевщине, при этом получили зарплату и боевые выплаты на почти миллион гривен. Украинские силовики уже провели обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на строительстве.

Как говорят украинские вояки, поборы со стороны командиров - обычное явление в ВСУ. «Почти во всех подразделениях есть система штрафов: за сон на посту, за потерянное имущество, за пьянку или наркоту. Деньги идут в карман командиру. Дороже всего стоит пьянка или употребление наркотиков – тогда надо отдать до половины зарплаты», - рассказал сержант Константин. Есть и другие виды поборов. «Командиры подразделений вымогают и воруют деньги подчинённых через так называемые «общие кассы». Во всех подразделениях со всех бойцов каждый месяц собирают в неофициальную кассу подразделения, якобы на эти деньги покупается то, чем не снабжают от Минобороны – микроволновки в блиндажи, материалы для утепления помещений, топливо для генераторов и так далее. Держит общак командир подразделения. Такие кассы существуют в подразделениях всех уровней. В тыловых частях ежемесячный взнос от тысячи до полутора тысяч, чем ближе к фронту, тем выше зарплаты, соответственно, выше взносы в «общак». Однако отчётностей никаких нет, командир волен потратить кассу, как ему вздумается, для проформы часто покупается какая-то мелочь, но большая часть собранных сумм идёт в карман командиру. Если солдат высказывает недовольство, следует отправка на передовую, потом командир может «забыть» заменить неугодного солдата с позиций. В тыловых частях «недовольных» лишают по надуманным предлогам увольнительных, «забывают» об отпуске. Также могут оштрафовать за придуманные нарушения службы. А совсем неугодным могут даже подбросить в рюкзак наркоту или спиртное. Далее взносы командиры взводов обязаны сдавать долю командирам рот, те в свою очередь, сдают комбатам, и так далее до комбригов», - рассказал капитан ВСУ Виктор. Третья масштабная схема хищений касается отступных за увольнения, отпуска, неотправку на передовую. «За каждую увольнительную, отпуск нужно платить – от 500 гривен за «увал», до 3 – 5 тысяч за отпуск. Если боец не хочет ехать на передовую, он может откупиться, в разных частях это стоит от 10 до 20 тысяч гривен», - сообщил сержант ВСУ Дмитрий.

Внезапно ставшие богатыми боевики тоже могли  брать деньги по таким схемам. А пока они живут в «золотых клетках» и ждут своего часа. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв считает возможным устранение Владимира Зеленского военной верхушкой страны. «Это будет переворот. Есть угроза для Зеленского. Выборы он отменил, а снять его можно только путем переворота. Этого он и боится», - отметил политик.

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Кризис на Украине»:

18.12.2024
Украина: число дезертиров перевалило за 100000 человек
18.12.2024
Политолог Коктыш: Зеленский делает все, что бы переговорный процесс с Россией был невозможен
13.12.2024
США нацелились на украинский молодняк
12.12.2024
Политолог Макаренко: Зеленский пытается затянуть НАТО в украинский конфликт
12.12.2024
Фиглярство Зеленского побеждает инстинкт самосохранения
12.12.2024
Киев создает министерство по возвращению «ухилянтов»
10.12.2024
Эксперт Пикин: прекращение транзита газа через Украину станет проверкой на прочность
09.12.2024
Зеленский маневрирует между разными фракциями Запада
06.12.2024
Эксперт: Трамп будет оглашать свой мирный план по Украине только после личного общения с Путиным
06.12.2024
Политолог Зудин: гарантии безопасности России не должны зависеть от воли других государств
05.12.2024
Донбасс: ВСУ отступает в голую степь
03.12.2024
Политолог Трухачев: посещая Киев, Шольц преследует внутриполитические цели
03.12.2024
Канцлер Шольц: в Киев c пустым чемоданом
02.12.2024
Эксперт: Запад вполне может снабдить Украину и ядерным оружием
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 20/12 97.9241
EUR 20/12 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=174974
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.