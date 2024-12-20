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Спецпосланник Трампа по Украине хочет в Москву

Специальный посланник Трампа по вопросам Украины в январе планирует посетить Киев и надеется побывать в Москве.

Спецпосланник Трампа по Украине хочет в Москву
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Игорь Пшеничников, политолог

Специальный представитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг "планирует посетить Киев в январе и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят, поскольку новая администрация стремится положить конец почти трехлетней войне", пишет Bloomberg. Кит Келлог – 80-летний отставной генерал, занимавший должности в органах национальной безопасности при первой администрации Трампа.

Келлогг также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. По словам источника, на которого ссылается Bloomberg, поездка посланника Трампа в Европу  "будет направлена на сбор информации, а не на реализацию какой-либо конкретной политической цели". С другой стороны, его цель как раз предельно ясна. "Келлоггу придется объяснять стратегию Трампа мировым лидерам, желающим понять, как может измениться подход США к украинскому конфликту", - указывает Bloomberg, противореча своей же предыдущей сентенции.

Из всех этих довольно смутных и противоречивых сообщений ясно только то, что Трамп очень торопится начать мирный диалог с Москвой. Пока не ясно, к чему конкретно Трамп через своего посланника будет склонять Москву, если Кит Келлогг здесь всё же окажется.  Возможно Трамп, демонстрируя свою "волю к миру", пытается убедить Кремль начать переговоры.

В последние недели Трамп обещал "вооружить Украину достаточно, чтобы заставить президента России Владимира Путина начать переговоры, но также осудил действия президента Джо Байдена, который позволил Киеву бить американскими ракетами по России, назвав это опасной эскалацией". Новый президент США также пригрозил прекратить помощь Украине, если она не будет стремиться к соглашению, и дал понять, что ожидает от Зеленского "принятия некоторых территориальных уступок в качестве платы за мир".

По всей вероятности, конечная цель американского истеблишмента и Трампа, которые в данном случае действуют заодно, - остановить конфликт и оставить за Штатами контроль над большей частью Украины как минимум по двум причинам. Во-первых, оставшаяся территория даже "внеблоковой" Украины де-факто будет плацдармом США для силового давления на Россию, что с повестки дня в США не будет снято никогда. Сломать Россию тем или иным способом – это императив американского "глубинного государства". 

Во-вторых, Украина – не бедная страна по части природных ресурсов. Эти богатства по очень скромным подсчетам оцениваются в 26 триллионов долларов. То есть, Штаты просто-напросто хотят поживиться чужим добром. The Washington Post поместила на днях статью под весьма циничным заголовком "Хочет ли Трамп отдать Путину 26 триллионов долларов – цену газа и полезных ископаемых Украины?" Газета пишет, что "Украина - не только житница Европы, но и минеральная сверхдержава, обладающая крупнейшими запасами 117-ти из 120-ти наиболее широко используемых минералов в мире". Украина обладает 22-мя из 50-ти стратегических минералов, определенных Соединенными Штатами как критически важные для экономики и национальной безопасности. Многие из них довольно редкие, но "имеют ключевое значение для определенных ценных областей применения".

"Украина обладает крупнейшими запасами урана в Европе, вторыми по величине запасами железной руды, титана и марганца, третьими по величине запасами сланцевого газа, а также крупными месторождениями лития, графита и редкоземельных металлов", - пишет The Washington Post со ссылкой на данные доклада канадской компании SecDev, специализирующейся на анализе геополитических рисков.

Так что, оставив ситуацию на Украине в нынешнем виде, с нынешней тенденцией продвижения русской армии на запад, США рискуют потерять всю Украину, а значит, и плацдарм для будущей агрессии против России, и все богатства украинских недр. В этом, на наш взгляд, причина спешки Трампа.

Лично Зеленский представляет некую проблему для Трампа, поскольку для команды нового президента США не понятно, как далеко захочет зайти Зеленский в своем требовании не уступать России контролируемые сейчас нами территории. Для облегчения американской задачи Зеленский должен публично согласиться с предложениями Трампа, чтобы не ставить президента США в идиотское положение своими заявлениями постфактум о том, что "Украина не отдаст ни пяди земли". И именно этого, похоже, отставной генерал Келлогг будет добиваться в Киеве.

Что касается европейский столиц, то задача Трампа там касается вопроса создания и отправки на Украину объединенных миротворческих сил НАТО в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Автор этой идеи – вне всякого сомнения – американское "глубинное государство". А "менеджером проекта" американцы назначили своего ставленника и марионетку президента Франции Макрона. Именно от имени и под его флагом Макрона США ведут процесс создания таких "миротворческих сил", а, по сути, оккупационного контингента, который должен будет застолбить оставшуюся часть Украины за Соединенными Штатами.

Reuters пишет, что "переговоры, ведущиеся под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона, находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии и даже по поводу того, насколько целесообразно поднимать этот вопрос сейчас". Думается, именно этот вопрос – формирование для Украины военного контингента из европейских членов НАТО – и является основной задачей миссии Келлогга в европейских столицах. Потому что все вопросы контроля над Украиной - без присутствия натовской военной силы на украинской земле - не имеют для США никакого смысла. Под предлогом "сохранения мира" там должен быть установлен оккупационный режим, который не допустит никакого влияния России на эту территорию.

Именно так США действуют в Косово, где после незаконного отделения этого края от Сербии в кратчайшие сроки была создана мощная американская военная база "Camp Bondsteel". Формально она является базой американского контингента в составе международной миротворческой миссии KFOR на территории Косово. А на самом деле силами базы "Camp Bondsteel" США контролируют всю военную обстановку на Западных Балканах. США хотят повторить тот же опыт на Украине. 

Если Кит Келлогг будет приглашен в Москву, то, совершенно, понятно, он будет рассказывать про "мирную сделку", про "демократию" и "учет интересов всех сторон". Это будет спектакль, цель которого мы описали выше. Это будет соблазнительный вой сирен из древнегреческой мифологии.

России нужна не "сделка" по прекращению огня. Россия уже высказывала свою позицию по поводу условий, на которых она могла бы сесть за стол переговоров. Как заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, России нужен долгосрочный и прочный мир на Украине, а не перемирие. "Нам нужно не перемирие, нам нужен мир - долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос - как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать", - отметил Путин.

Что из этого следует? Ровно то, что Россия не отвергает возможность диалога с Вашингтоном. Но не хочет тратить попусту время на бесплодные для себя встречи ради того, чтобы кто-то в США набирал политические очки.

  

 

 
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