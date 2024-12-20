Грушко заявил, что НАТО готовится к войне с Россией

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В НАТО готовятся к войне с Россией, Москва учитывает эти риски в военном планировании и не рекомендует Западу с этим экспериментировать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

"Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путем демонстрации своих военных возможностей. Есть все основания говорить о том, что направленные нами сигналы о возможных последствиях "помериться силой" считываются на той стороне", - указал он.

"В целом - НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение альянса и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны", - подчеркнул Грушко, заверив, что безопасность РФ при любых сценариях будет обеспечена.