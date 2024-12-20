Пять человек погибли при пожаре в изоляторе в Якутске

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Пять человек погибли, семеро пострадали при пожаре в изоляторе в Якутске. Об этом информировали в оперштабе Якутии, ссылаясь на военный комиссариат региона, сообщает ТАСС.

"В 02:00 (20:00 мск 19 декабря) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части", - следует из сообщения.

Уточняется, что семь человек отравились дымом. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

"Пять человек погибли, их личности устанавливаются", - указали в оперштабе.

На месте ЧП работают профильные органы, причина возгорания устанавливается.