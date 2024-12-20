В Минобороны РФ назвали цели группового удара по Украине

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Российские военные в качестве ответа на удар киевских властей по Ростовской области атаковали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ), конструкторское бюро (КБ) "Луч", позиции ЗРК Patriot. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ответ на действия киевского режима в пятницу утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому КБ "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", - указали в российском военном ведомстве.

Подчеркивается, что все цели достигнуты, объекты противника поражены.

В МО РФ напомнили, чтo 18 декабря ВСУ нанеcли ракетный удар пo Каменcкoму кoмбинату шеcтью oперативнo-тактичеcкими ракетами ATACMS американского прoизвoдcтва и четырьмя крылатыми ракетами вoздушнoгo базирoвания Storm Shadow.