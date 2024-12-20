Политологи о позиции Путина по переговорам с Украиной

19 декабря в Москве в Гостином дворе состоялись совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России. В ходе этого мероприятия президент сделал ряд важных заявлений по Украине.

«Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, и руководство всех силовых структур и так далее. Но если само первое лицо нелегитимно, то всё остальное тоже теряет свою легитимность по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И всё, что они делают, исполняя его приказы, они знают, что они соучастники этой противоправной деятельности», - указал президент. Путин также подчеркнул, что у России «нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чём мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

В этом контексте президент поставил вопрос – с кем вести переговоры? По его словам, «если не с главой режима, то с кем? Если он сам нелегитимный. Вы знаете, если кто-то пойдёт на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским.

Сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто являются легитимными, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает в этой связи, что «что не следует понимать высказывания Владимира Путина так, будто любые переговоры с Украиной при Зеленском исключены. Возможны и иные толкования. Не исключено, что хоты бы через посредников такие переговоры возможны, и мы это допускаем. Президент сказал, что Россия не раз и не два соглашалась на переговоры. Поэтому, по моему мнению, переговоры все время ведутся в том или ином виде. Конечно, встреча Владимира Путина с Зеленским невозможна, но через посредников, например Орбана, Эрдогана, о посредничестве которых упомянул Владимир Путин, Россия вела диалог. Другое дело, что ответ на вопрос, зачем России такие переговоры и каковы будут результаты, можно оставить за скобками».

В свою очередь, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин указывает, что «президент России сказал, что если Зеленский пойдет на выборы и его изберут, то тогда Россия будет с ним вести переговоры. Другое дело, что это невозможно практически. Поэтому слова Владимира Путина – это указание на то, что Россия как всегда оставляет дверь открытой».

В то же время в контексте заявлений вновь избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Владимир Брутер подчеркнул, что «Украине нет здоровых сил – они разгромлены. Никаких иллюзий по этому поводу быть не должно. И надо понимать, что любое мирное соглашение по Украине будет моментально нарушено Западом, если у России не будет инструментов контроля. Поэтому любые переговоры с Трампом по Украине могут касаться этого вопроса - другими словами может ли Россия требовать право вето на внутреннюю политику Украины после СВО, или нет. Я думаю, что реально в нынешней ситуации никто на это не пойдет».

Алексей Зудин также считает, что «все здоровые силы на Украине были в течение последнего времени, после 2014 года, уничтожены, уехали или перестали быть здоровыми. Возможная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может привести теоретически к тому, что США окажут более сильное давление на Киев. И в результате этого более сильного давления там может появиться что-то другое. И вероятность того, что вместо Зеленского или Залужного там появиться что-то здоровое, как мне представляется, очень мала. Но США могут начать оказывать давление на Киев, подталкивая его к переговорам. Просто потому, что Дональд Трамп говорил об этом. К тому же надо помнить, что Зеленский очень сильно насолил Трампу, и Трамп от Зеленского будет освобождаться, и Зеленский знает об этом. Поэтому все эти обстоятельства и определят поведение и Трампа, и Зеленского в период до инаугурации Трампа».