WP: критики считают Илона Маска теневым президентом США

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Критики считают американского миллиардера Илона Маска "теневым президентом" Соединенных Штатов после его вмешательства в процесс принятия проекта закона о финансировании федерального правительства. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как отмечается, "18 декабря Маск использовал свой авторитетный аккаунт в социальной сети X, чтобы оказать давление на республиканцев в Палате представителей с целью торпедировать законопроект о расходах, который должен был обеспечить работу федерального правительства в течение трех месяцев".

Издание указывает, что сообщения предпринимателя, "содержавшие ряд ложных утверждений" об инициативе, быстро распространились по Вашингтону. Законодатели сообщили, что "их телефонные линии весь день разрывались от звонков избирателей", ознакомившихся с постами Маска.

Согласно публикации, примерно спустя 12 часов после первого поста Маска будущие президент Дональд Трамп и вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс также выступили против проекта закона, после чего республиканцы в Палате представителей бойкотировали его.

Демократы выразили озабоченность в связи с тем, что хаос на Капитолийском холме на этой неделе "является лишь предвестником того, что будет происходить при администрации Трампа", подчеркивает WP.