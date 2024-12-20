Медведев полагает, что Зеленский "долго не удержится в кресле"

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Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает невозможность возвращения себе легального статуса президента Украины, поэтому делает ставку на войну. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительные высказывания Зеленского в адрес президента России Владимира Путина.

"Такая риторика Зеленского освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент России вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае ее легального возвращения на высший государственный пост. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну", - указал российский политик в Telegram-канале.

Вместе с тем, по его словам, Зеленский и здесь просчитался. "Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения", - заключил зампред СБ РФ.