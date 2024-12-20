Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи 20 декабря демонстрировал рост, юань укрепляется к рублю. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В начале торгов индекс Мосбиржи рос на 0,17% и составлял 2 420,45 пункта, индекс РТС поднимался на 0,16%, до 737,27 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов увеличился на 8,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,09 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 431,01 пункта (+0,6%), индекс РТС составлял 740,49 пункта (+0,6%). При этом увеличение курса китайской валюты составило 4,05 копейки, до 14,048 рубля.

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.