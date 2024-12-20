Политолог Журавлев о международных аспектах "Прямой линии" Путина

Главными международными темами "Прямой линии" Путина стали, конечно, взаимоотношения с Соединенными Штатами и украинский кризис. По поводу последнего российский президент еще раз обозначил официальную позицию. Что касается США, Путин дал понять, что Россия не против диалога, но разговаривать готова только с позиций равенства. Трамп пока не предлагал встречи, но, если предложит - мы на нее пойдем. Говоря о мирном процессе, Путин отметил, что Украине придется идти на компромиссы. При этом, Россия тоже готова к уступкам, но они должны быть оправданы существующим положением вещей. Просто пойти навстречу Украине, чтобы пойти навстречу Украине - вариант не для России.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8d979dc3a27aa15431d6d40f811f7f12/