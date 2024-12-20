Украинский политик Олейник: события на Украине можно назвать главными в уходящем году

Главными событиями уходящего года, безусловно, можно назвать те события, которые происходили в Украине, в зоне СВО. Этот год стал переломным для украинского кризиса. Российские Вооруженные силы начали наступать и наступать достаточно активно. Еще одним важнейшим событием стали выборы в США. Партия войны в лице Камалы Харрис проиграла, посмотрим, какой миротворец получится из Трампа. Он обещал остановить все войны, и отдельно, конечно, ему придется заняться ближневосточным конфликтом, который также можно отнести к главным событиям уходящего года.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f43ac1c1cb64ac67ce040b1fa7c642a7/