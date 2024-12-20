Rádio Moçambique: власти Мозамбика объявили траур по жертвам циклона "Чидо"

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В Мозамбике объявили национальный траур в связи с гибелью 73 человек из-за тропического циклона "Чидо". Траур продлится 20 и 21 декабря, информировала радиостанция Rádio Moçambique.

Согласно официальным данным Национального института управления и снижения рисков стихийных бедствий, жертвами стихии в период с 15 по 19 декабря в Мозамбике стали 73 человека, еще 543 пострадали. Разрушены более 52 тыс. жилищ, 49 медучреждений, 26 храмов и 34 здания правительственных учреждений. Свыше 329 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Циклон образовался 7-8 декабря в юго-восточной части Индийского океана. Оттуда он начал движение на запад к берегам Африки. Первым он обрушился на остров Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане), где число погибших составило 31. Из Мозамбика ураган переместился западнее, затронув Зимбабве и Малави. В Малави "Чидо" привел к гибели 13 человек, 45 тыс. малавийцев лишились крова.