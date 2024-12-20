Политолог Светов: Асад переоценил народную любовь

Обвал власти в Сирии произошел по многим причинам, но главная из них - внутренняя. Люди устали от династии Асадов, которые за пятьдесят с лишним лет своего правления не улучшили жизнь сирийцев. Получилось, что, когда при участии России, Ирана и Турции были заключены мирные соглашения, Асад решил, что дело сделано. Что он может править, а его проблемами будут заниматься русские и иранцы, и турки, в какой-то мере. При этом, Асад уклонялся от переговоров с Эрдоганом. Он неадекватно оценивал отношение к нему его народа. Он смотрел на результаты выборов и верил, что народ его уважает и любит. Оказалось, что это совсем не так.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a9c560624e61537c266803d87cbaa717/