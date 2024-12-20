Военный эксперт Ераносян: у Трампа есть дела поважнее Украины

Украинский кейс не будет первостепенным для Трампа, когда он вступит в должность президента США. Более актуальными для него станут проблемы в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Украинскую проблему Трамп попытается решить быстро, в противном случае он захочет отстраниться от этого вопроса. У Трампа, конечно, есть определенное свое видение решения украинского конфликта. Он будет стараться договориться с Путиным, будет предлагать сделку, которая, скорее всего, частично будет закулисной и будет предусматривать ослабление геополитического союза России с Китаем.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/86c901e3423b44a3219e94730ec39ebc/