Российские ВС за неделю освободили 10 населенных пунктов в ДНР

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Российские военные освободили за прошедшую неделю 10 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны ДНР. В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.