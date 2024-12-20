ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, отметив, что намерен оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

"Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую на уровне 21% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем подразумевало октябрьское решение по ключевой ставке. Это обусловлено автономными от денежно-кредитной политики факторами. ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что "в условиях значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".