Политолог Шипилин: США будут продолжать попытки смены власти в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США на протяжении последних 20 лет добивались смены власти в Иране, но эти попытки оказались безуспешными.

"Если мы посмотрим на последние 20 лет, то наши эксперименты по смене режима не были особенно успешными", - сообщил он в американском Совете по международным отношениям, комментируя усилия США в влиянию на население в Иране в попытке добиться смены власти в стране.

Как отметил госсекретарь, Вашингтон пытался "инвестировать" в поддержку населения внутри Ирана, однако американским властям оказалось тяжело это делать, находясь за пределами страны.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «такие попытки провалились потому, что на сегодняшний день Иран достаточно жестко контролирует свое информационное поле. И хотя от такой деятельности США есть какие-то результаты, иранская молодежь периодически бунтует, но Иран пытается профилактировать такие вещи. К тому же Иран очень жестко сопротивляется американцам, помня о том, что происходило до революции 1979 года, и пока Ирану удается пресекать эти атаки».

Эксперт также считает, что «если Блинкен признал такие попытки США в отношении Ирана, то ясно, что такие попытки были и в отношении России, и они будут продолжаться. Вообще если американцам не удается экспортировать либерализм и свою квазидемократию, то они против непокорных стран применяют «цветные революции». На сегодня существует два способа. Либо американцы свою модель навязывают той или иной поверженной стране, либо продолжают эти попытки в виде организации «цветных революций» при помощи НКО и других подрывных действий».