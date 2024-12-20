Политолог Суздальцев: Зеленский шантажирует Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны признали, что конфликт на Украине длится "слишком долго" и пора найти путь к миру. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе", - отметил Хебештрайт. Шольц и Трамп, по его словам, согласились, что конфликт на Украине "продолжается уже слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру"

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев полагагет, что «позиции новой администрации Белого дома в отношении киевских властей очень сложные. Они воспринимаются как наследство от демократов. Да, Трампу хотелось провести в отношении Украины консервативную революцию, причем успешную, ведь он гордится тем, что когда первый раз был президентом, США не воевали, и он этот момент миротворчества взял на вооружение. Но такая политика у США не очень получается, и это видно из множества примеров по всему миру. А сейчас в лице Зеленского Трамп встретил очень упертого, не поддающегося серьезному влиянию провокатора. Зеленский шантажирует тем, что есть две формулы победы Украины. Первая формула - то, что Россия не может победить 50 стран Запада, которые поддерживают Украину. А вторая - если Украина будет проигрывать, то это будет проигрыш США. Вот он этим и шантажирует американцев, что все варианты мира, которые сейчас предлагаются, включают признание территориальных потерь Украиной, и все эти варианты показывают, что Запад слаб и Трамп слаб. На этом и играет Зеленский, и, конечно, это не нравиться Трампу».

Эксперт считает, что «поэтому команда Трампа не может сдержать Киев от провокационных действий по срыву переговоров. Надо понимать, что далеко не все в силах Запада потому, что он не так уж силен и не хочет нести большие потери. А Зеленский для них наглый наемник и требует свое, утверждая, что только так можно добиться успеха и продавить Москву. Поэтому Трамп не скрывает своего раздражения в отношении Зеленского».