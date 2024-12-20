Песков объяснил предложение Путина о "дуэли" с "Орешником"

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Предложение президента России Владимира Путина о "технологической дуэли" "Орешника" с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать слова российского лидера о "дуэли" всерьез.

"Здесь очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте заданного ему вопроса. Это же была не его инициатива, его попросили объяснить возможные уязвимости ракеты, и поэтому глава государства достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена существующим системам ПВО", - сказал журналистам представитель Кремля.

В четверг в ходе пресс-конференции Путин предложил западным экспертам, которые ставят под сомнение характеристики российской ракеты "Орешник", так называемую дуэль: выбрать объект для поражения в Киеве, сфокусировать там силы ПВО и попытаться перехватить удар.