Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 340 человек

Алексей Коновалов/ТАСС, архив

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили до 340 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены 3 танка, бронетранспортер, 13 боевых бронемашин, 4 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 42 440 военнослужащих, 248 танков, 187 БМП, 128 бронетранспортеров, 1 301 боевую бронемашину, 1 158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО.