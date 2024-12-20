В Японии цена риса в ноябре выросла на рекордные 63,6%

В Японии цены на рис в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные приводит Министерство по административным делам и коммуникациям Японии.

Это рекордные темпы роста с 1971 года, когда правительство начало использовать данную форму статистики. Рост цен на рис, основу рациона японцев, в октябре составил 58,9%, информировало ранее министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Летом в стране из-за череды стихийных бедствий и плохого урожая возник дефицит риса, что повлекло за собой его ажиотажную скупку населением и увеличение стоимости. Она осталась на высоком уровне и осенью, в частности, ввиду роста затрат на транспорт и оплату труда сельскохозяйственных работников.

При этом общая потребительская инфляция в Японии в ноябре составила 2,7%.