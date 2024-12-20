ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных российских граждан

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Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 78% (минус 2 п.п. за неделю), по мнению 80% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 13 по 15 декабря среди 1,5 тыс. респондентов.

Как отмечается, положительную оценку работе правительства дали 54% опрошенных (плюс 3 п.п.). О том, что глава премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% сограждан (без изменений).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 2%, "Новых людей" - 2%.