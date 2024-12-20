Фон дер Ляйен утверждает, что ЕС передал Украине больше оружия, чем США

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением о том, что Евросоюз передал Украине 47% всего оружия, в то время как США - лишь 40%. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита сообщества.

"С военной точки зрения, ЕС поставил Украине около 47% оружия, наши американские партнеры передали 40%", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, почему глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на получении Киевом гарантий безопасности именно от США, называя все совокупные европейские гарантии недостаточными, и не говорит ли это о стратегической слабости ЕС.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз также уже истратил на Украину €130 млрд и готов выделить в 2025 году €30,6 млрд только бюджетной финансовой помощи, без учета поставок оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что 98% всего оружия Украине поставили страны альянса.