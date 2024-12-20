Мантуров исполнит мечты 12 детей в рамках акции "Елка желаний"

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", сняв с новогоднего дерева 12 шариков с мечтами детей.

Так, первый зампред правительства исполнит мечту семилетнего Даниила из Московской области побывать на экскурсии про производству промышленной техники. Он также осуществит желания Ратмира из Казани попробовать себя в роли авиаинженера и Михаила из Волгограда, который мечтает побывать в роли специалиста санавиации.

Вместе с тем Мантурову достался шарик Миланы из Москвы, которая мечтает о встрече с Егором Кридом, а также Даниила из Луганской Народной Республики, мечтающего о 3D-принтере.

Кроме того, он исполнит желания Максима из Калужской области, мечтающего посетить завод по производству автомобилей, Дмитрия из Москвы, который хочет пройти детский курс по вождению мотоцикла, а также желание Павла из города Киров побывать на вагоностроительном заводе и желание Руслана из Башкортостана, который мечтает о встрече с пианистом Денисом Мацуевым.

В аппарате Мантурова отметили, что позже первый вице-премьер снял еще три шарика с "Елки желаний".