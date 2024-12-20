В Бразилии отметили, что БРИКС приближается по уровню к формату G20

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра считает, что страны БРИКС продолжают наращивать взаимодействие в рамках объединения, которое приближается по уровню к формату "Группы двадцати" (G20).

"С 1 января Бразилия будет председательствовать в БРИКС, мы проведем крупные министерские встречи", - сказал он в интервью газете Estado de Minas.

По словам министра, "БРИКС достиг большой плотности, сообщество практически приближается к G20". Он отметил, что в период председательства Бразилии в объединении в 2025 году руководство республики планирует организовать сразу несколько важных встреч и мероприятий на высшем уровне.

Группа БРИКС была образована в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011-м присоединилась ЮАР. С начала 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.