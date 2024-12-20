Фицо заявил, что Зеленский исключает возможность транзита газа через Украину

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Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза.

"Зеленский абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые, на мой взгляд, абсурдны. Это, к примеру, что он будет согласен с продолжением транзита, только если мы не будем платить поставщикам газа до конца войны. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?" - указал он при общении с прессой.

Фицо подчеркнул, что киевские власти, блокируя продолжение транзита голубого топлива через украинскую территорию наносят ущерб национальным экономическим интересам Словакии и могут навредить европейскому блоку в целом.

"Как только Украина остановит транзит газа, то его стоимость увеличится. Это будет болезненно для всего ЕС", - отметил он. При этом в Евросоюзе нет единого мнения по теме продолжения поставок газа через Украину, добавил премьер.