Цена биткойна впервые с 5 декабря опустилась ниже $93 тыс.

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Цена биткойна в ходе торгов впервые с 5 декабря опустилась ниже $93 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 14:48 мск биткойн снижался, его цена составляла $92,767 тыс. К 14:58 стоимость криптовалюты замедлила снижение и находилась на отметке в $92,900 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".