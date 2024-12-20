На Кубани после ЧП с танкерами обнаружили повторные выбросы мазута

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

На побережье в Краснодарском крае после ЧП с танкерами выявлены повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения. Об этом информировали в краевом оперштабе.

Уточняется, что очаги выброса зафиксированы и в районе заповедника "Большой Утриш" в Анапе.

"Повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе в поселке Веселовка в районе озера Соленое. Также очаги выброса мазута зафиксированы недалеко от заповедника "Большой Утриш" Анапы", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты обследовали 130 км береговой линии в Краснодарском крае на предмет возможных выбросов мазута. Очищено порядка 10,7 км береговой лини. Согласно данным МЧС, в ликвидации последствий задействованы свыше 5 тыс. спасателей и волонтеров. Группировку техники нарастили до 200 единиц техники, указали в администрации Краснодарского края.