The Economist назвал Бангладеш страной года

Бангладеш стал страной года по версии британского журнала The Economist. Согласно редакционному материалу, республике было присвоено такое звание в связи со сменой власти в результате массовых протестов.

"В августе текущего года студенческие протесты привели к отставке премьер-министра Шейх Хасины, которая руководила страной с населением 175 млн человек на протяжении 15 лет. Когда-то на правление Шейх Хасины - дочери героя борьбы за независимость - пришлась пора значительного экономического роста. Но она скатилась к репрессиям и фальсификациям выборов и стала сажать в тюрьму своих оппонентов", - следует из публикации.

Отмечается, что в стране сохраняется "угроза исламского терроризма", однако "переходный процесс пока воодушевляет". "Временное правительство технократов во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом поддерживают студенты, армия, бизнес и гражданское общество. Оно восстановило порядок и стабилизировало экономику", - пишет издание.

Так, "за свержение деспота и движение в сторону более либерального правительства" Бангладеш назван The Economist страной года. Издание уточняет, что среди претендентов в 2024 году также значились Аргентина, Польша, Сирия и ЮАР. Звание "Страна года" журнал присуждает уже 12 лет, в прошлом году победителем стала Греция.

5 августа на фоне антиправительственных демонстраций Шейх Хасина объявила об отставке и покинула страну. В тот же день она прибыла в Индию. За время протестов в июле и начале августа в республике погибли свыше 700 человек.