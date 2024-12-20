Рябков: Россия спокойно относится к тому, кого пригласят на инаугурацию Трампа

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Россия спокойно относится к вопросу о том, кого пригласят на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Церемония инаугурации как таковая жестко регламентирована. Есть определенные традиции, которые сложились на протяжении десятилетий в США, но каждый избранный президент приносит свою специфику", - сказал он. "Мы относимся ко всему этому спокойно. Мы вообще во внутренние дела США не вмешиваемся и никогда не вмешивались. И тем более в какие-то протокольные аспекты", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он указал, что этот вопрос для Москвы находится "на периферии", и Россия будет воспринимать его "отстраненно".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп не направлял главе российского государства Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая намечена на 20 января 2025 года.

На инаугурацию президента США, как правило, приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. По информации Госдепартамента, в США с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии вступления в должность главы государства.