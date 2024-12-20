Rzeczpospolita: Нетаньяху откажется от посещения Польши на годовщину освобождения Освенцима

© EPA-EFE/ ABIR SULTAN / POOL/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует посещение Польши по случаю отмечаемой в январе 80-й годовщины освобождения фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, опасаясь возможного ареста по выданному Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеру. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Издание приводит слова заместителя министра иностранных дел Польши Владислава Бартошевского, ответственного за проведение торжественной церемонии в бывшем нацистском лагере смерти, о том, что "Польша обязана уважать решения МУС в Гааге".

По данным газеты, 27 января принять участие в торжественной церемонии может министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

21 ноября МУС санкционировал арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941-1945 гг. в лагере были уничтожены порядка 1,1 млн евреев, поляков, цыган и советских военнопленных.

Российские представители не получили от Варшавы приглашения посетить церемонию, связанную с 80-летием освобождения концлагеря.