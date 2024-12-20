Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Следующий год в России будет объявлен Годом защитника Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета.

Он обратил внимание, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков", - указал глава государства.