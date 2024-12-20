Маск считает, что только "АдГ" может спасти Германию

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По мнению американского миллиардера Илона Маска, только возможный приход к власти в ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) может "спасти" страну.

"Только АдГ может спасти Германию", - указал он в X, сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за отказ от диалога с АдГ.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы видят невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции. Вместе с тем, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.

В настоящее время Германия переживает острейший политический кризис после того, как в правящей коалиции возникли разногласия по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Украине. 6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку Кристиана Линднера с поста министра финансов. Коалиция развалилась.

16 декабря Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия. Штайнмайер одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформирован новый кабмин и выбран новый канцлер.