Politico: в Евросовете пересмотрят формулировку о победе Украины

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Евросовет пересмотрит формулировку о победе Украины в заявлении на своем сайте. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на анонимного представителя Евросовета.

"На сайте совета было написано, что "Украина должна победить в этой войне". Но представитель совета заявил, что это ошибка и ее исправят", - указывает газета со ссылкой на пресс-релиз от 16 декабря.

Подчеркивается, что в заключении от 19 декабря Евросовет заявил, что "Россия не должна одержать верх". "Это контрастирует с утверждениями главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Украина должна победить: кажется, лидеры ЕС не могут себя заставить зайти так далеко", - указывается в материале.