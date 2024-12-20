Медведев уверен, что Зеленский оскорблениями в адрес Путина показал "средний палец" Трампу

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес главы российского государства Владимира Путина показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

Медведев на свой лад привел строки из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова, нелестно высказавшегося о дворниках и пролетариях. "Самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - указал он. "Нет. Оскорбления - средний палец, который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу", - заключил политик.

По его словам, таким образом, киевский режим отвергает намерение Трампа завершить конфликт. "Типа вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", - отметил зампред СБ РФ.

Он обратил внимание, что подобная риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия. Вместе с тем Медведев подчеркнул, что "президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным", заметив, что ему это известно по собственному опыту. Кроме того, он сделал акцент на том, что президент Путин это блестяще продемонстрировал во время прямой линии, излучая уверенность и спокойствие, несмотря на все провокации.

В ходе прямой линии Путин бросил вызов всем западным экспертам, которые пытаются усомниться в технологических возможностях нового баллистического ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Он предложил выбрать любую цель в Киеве, сфокусировать там всю мощь сил ПВО и на практике проверить, возможно ли сбить такую гиперзвуковую ракету. Реагируя на этот вызов Зеленский разразился потоком оскорблений в адрес российского лидера.