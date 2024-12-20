Омбудсмены России и Украины обменялись посылками для военнопленных

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Омбудсмены России и Украины встретились на территории Белоруссии, где обменялись рождественскими посылкам и письмами от родных для военнопленных. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

"Уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции в Белоруссии передали по 1 500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких", - указала омбудсмен.

По ее словам, акция стала возможной при содействии Администрации президента РФ, Минобороны РФ, ФСИН РФ, ФСБ РФ, МИД РФ и Международного комитета Красного Креста.