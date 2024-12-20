Набиуллина отметила, что банки находят возможность работы в условиях санкций

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В России 95% активов банковского сектора находится под санкциями, но банки продолжают работать в таких условиях. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"На сегодняшний день у нас под санкциями находятся 129 банков, годом ранее их было в два раза меньше. Санкции распространяются приблизительно на 95% активов банковского сектора. Следует отметить, что, несмотря на такого уровня санкции, банки сохраняют устойчивость, находят возможности работы, и эти вызовы они преодолели", - указала она.

По словам Набиуллиной, это не означает, что таких рисков не будут дальше, но в связи с этим очень важно, чтобы финансовая система оставалась устойчивой. "Мы за этим очень внимательно следим и банковское регулирование настраиваем для того, чтобы это обеспечить на долгосрочную перспективу", - добавила она.