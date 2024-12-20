Орбан: Россия и Украина могли бы к Рождеству произвести обмен пленными

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Венгрия еще сохраняет надежду на то, что Москва и Киев смогут договориться к православному Рождеству о прекращении огня и масштабном обмене пленными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его мнению, к католическому Рождеству, которое будет отмечаться 25 декабря, заключить такое соглашение противоборствующие стороны, по всей видимости, уже не успеют. "Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы это произошло в православное Рождество, к 7 января", - сказал Орбан, который ранее обращался с этим предложением к России и Украине.

Он отметил, что в случае согласия Москва и Киев могли бы произвести обмен 700-800, даже 1 тыс. пленных. "Около 1 тыс. человек могли бы даже вернуться домой к своим семьям примерно через два-три дня", - указал глава венгерского правительства.

По оценке премьера, ему "удалось убедить президента РФ" Владимира Путина в необходимости рассмотреть предложение о перемирии и обмене пленными, когда они говорили по телефону 11 декабря. В тот же день Киев негативно отреагировал на мирную инициативу Будапешта. "Полагаю, что если они сядут и подумают над этим предложением, то смогут легко изменить свою позицию", - сказал он, говоря об украинцах.