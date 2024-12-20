На Солнце зафиксированы две мощные вспышки

© NASA/Goddard/SDO/ТАСС

На Солнце 20 декабря произошли две вспышки предпоследнего уровня мощности. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"В пятницу, 20 декабря, в 10:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S20W89) зафиксирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В14:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3928 (S14E68) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью семь минут", - следует из сообщения.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.