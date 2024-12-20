ТАСС: генералу Кириллову присвоено звание Героя России посмертно

© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову присвоено звание Героя России посмертно. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

Уточняется, что звезда Героя передана его родным.

Игорь Кириллов родился в Костроме 13 июля 1970 года. В 1991 году проходил службу в Западной группе войск, а затем в Московском военном округе, пройдя путь от командира взвода до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

С 2009 года проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ ВС РФ, а в сентябре 2014 года возглавил Военную академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года Кириллов был назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Участник военной операции в Сирии. Кандидат военных наук.