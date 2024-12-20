Украина остановит транзит газа из России утром 1 января

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Украина остановит транзит российского газа утром 1 января 2025 года, поскольку действие пятилетнего контракта истекает. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде.

"Сегодня мы понимаем, что соглашение о транзите природного газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - указал он.

Вместе с тем, по словам премьера, возобновление транзита через украинскую ГТС будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ. Что касается нефти, то Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с европейской энергетической хартией, отметил он.

В феврале 2022 года Украина запретила любые торговые операции с Россией, за исключением транзита газа и нефти. Транзитное соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" было заключено в конце 2019 года на пятилетний срок. Через украинскую территорию газ из России поставляется в страны Европы.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции отметил, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но РФ и "Газпром" это переживут. По его словам, именно Киев отказался пролонгировать соглашение, "хотя получал порядка $700-800 млн по году за контракт".