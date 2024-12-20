Хинштейн сообщил о гибели шести человек в результате атаки ВСУ на Рыльск

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Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в ходе ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Предварительно, погибли шесть человек, среди них один ребенок. Госпитализированы десять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок. Все они находятся под наблюдением специалистов. Их травмы квалифицируются как легкие", - указал он.

Хинштейн назвал обстрел Рыльска огромной трагедией, выразив соболезнования близким погибших.

Ранее он информировал о том, что город Рыльск около 15:30 мск подвергся ракетному удару ВСУ, было нейтрализовано несколько ракет HIMARS. В качестве целей были выбраны гражданские объекты.

СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).