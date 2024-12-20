Единое пособие будет увеличено на 14,8% в 2025 году

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Единое пособие с начала 2025 года увеличится на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тыс. в месяц на ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

"Единое пособие получает каждый третий ребенок в стране. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тыс. в месяц на одного ребенка", - отметил он.

Всего по России единое пособие на ребенка получают свыше 145 тыс. беременных женщин, а также семьи, в которых воспитываются более 10 млн детей. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с использованием комплексной оценки нуждаемости.